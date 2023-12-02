مصر تقود جهود الاتحاد الأفريقي لتمويل عمليات دعم السلام في الصومال

نجحت البعثة المصرية لدى الاتحاد الأفريقي، في قيادة جهود الاتحاد لسد فجوة التمويل لبعثة الاتحاد الأفريقي في الصومال، والتي عانت من فجوة تمويلية تصل إلى 25،9 مليون دولار أمريكي، في إطار رئاسة مصر للجنة الموازنة في الاتحاد الأفريقي.

واستعرض السفير الدكتور محمد جاد، المندوب الدائم لدى الاتحاد الأفريقي نتائج عمل لجنة الموازنة في ضوء التفويض الذي منح من قبل وزراء خارجية دول الاتحاد الأفريقي للجنة المندوبين الدائمين خلال اجتماعه الأخير في نيروبي في شهر يوليو 2023، لاعتماد مقترح سد الفجوة التمويلية.

جاد: قدرة المنظمة على إيجاد حلول أفريقية يدحض الادعاءات المضادة في هذا الشأن

وأشار وفق بيان صادر عن وزارة الخارجية، إلى أن قدرة المنظمة على إيجاد حلول أفريقية لسد تلك الفجوة، يؤكد على تحلي الدول الأعضاء بمسئولياتها تجاه قضايا السلم والأمن في القارة، ويدحض الادعاءات المضادة في هذا الشأن، منوهاً بأهمية استمرار دعم جهود النفاذ للمساهمات المقررة للأمم المتحدة لتمويل عمليات دعم السلام التي يقودها الاتحاد الأفريقي في ضوء المسئولية الأصيلة لمجلس الأمن الأممي في صون السلم والأمن الدوليين.

وأفاد بيان صادر عن وزارة الخارجية الأمريكية أن ذلك يأتي بعد رعاية عقد مشاورات مكثفة بين الدول الأعضاء وإدارة الشئون السياسية والسلم والأمن بمفوضية الاتحاد الأفريقي والإدارات المختلفة، بهدف سد الفجوة المشار إليها من خلال استخدام موارد الصناديق الخاصة للاتحاد الأفريقي وترشيد عدد من النفقات واستخدام الوفورات المالية بالاتحاد.