«الخارجية»: استمرار توافد المصريين بالخارج للإدلاء بأصواتهم في انتخابات الرئاسة

يتوافد المصريون في الخارج، على السفارات والقنصليات المصرية للإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية 2024، إذ نشرت الصفحة الرسمية لوزارة الخارجية، عبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، صورًا لتصويت المصريين في بلجيكا وأستراليا وإيران وبوروندي وإثيوبيا.

وانطلق العرس الانتخابي للمصريين في الخارج بانتخابات الرئاسة، التي يتنافس عليها 4 مرشحين: المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي، ورئيس حزب «المصري الديمقراطي» فريد زهران، ورئيس «حزب الوفد» عبد السند يمامة، ورئيس «الشعب الجمهوري» حازم عمر.

وكانت السفارة المصرية في مدينة ويلنجتون عاصمة نيوزيلندا، أول لجنة في الخارج تبدأ في استقبال الناخبين المصريين في الخارج للإدلاء بأصواتهم في انتخابات الرئاسة المصرية، بسبب موقعها الجغرافي وفارق التوقيت بين البلدين الذي يبلغ 11 ساعة تقريبا.

كما نشرت الصحفة الرسمية لوزارة الخارجية المصرية، فيديو لفعاليات اليوم الأول لـ انتخابات الرئاسة في العاصمة السعودية الرياض.