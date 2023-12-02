طوابير المصريين في أبو ظبي تزين مقار الانتخابات الرئاسية

وقف مئات المصريين المقيمين في عاصمة الإمارات العربية المتحدة بمدينة أبو ظبي، في طوابير طويلة زيَّنوها بأعلام مصر ورددوا الأغاني المصرية، لتشهد مقار التصويت على اليوم الثاني على التوالي، احتفالات كبيرة في ثاني أيام الانتخابات الرئاسية 2024 في الخارج.

وحرص المصريون بالخارج على المشاركة من جديد في رسم مستقبل بلدهم الأم، واختيار رئيس للجمهورية ليقود الدولة خلال السنوات الـ 6 المقبلة.

كما احتشد عدد من أبناء الجالية المصرية، بشكل لافت أمام اللجان في السفارة والقنصليات، وذلك صور مشهد يبرز حرص ووعي المصريين المقيمين في أبو ظبي على المشاركة في الانتخابات.

أتوبيسات لنقل المواطنين بأبو ظبي

وكان اتجه معظم المصريين في أبو ظبي قبل بدء عملية الأقتراع وفتع المقار الانتخابية بأتوبيسات مجهزة لنقلهم إلى اللجان الانتخابية، حيث حرصت العديد من المواطنين على الحضور للمشارك في الانتخابات الرئاسية، على أن يستمر التصويت بالخارج حتى مساء غد يوم الأحد الموافق 3 ديسمبر 2023.