مطران البلينا يدعو المصريين بالخارج للمشاركة في انتخابات الرئاسة: واجب وطني

دعا الأنبا ويصا، مطران البلينا، المصريين في الخارج للمشاركة في الانتخابات الرئاسية بالخارج، التي بدأت أمس 1 ديسمبر وتستمر حتى 3 ديسمبر الجاري.

وأكّد مطران البلينا أنَّ المشاركة في الانتخابات الرئاسية واجب وطني، كما أنها حق دستوري، مشيراً إلى أنَّ ذلك يؤكّد انتماء المصريين في الخارج إلى وطنهم.

وشهد اليوم الأول من الانتخابات الرئاسية المصرية، أمس، إقبالاً كثيفاً من الأقباط والأساقفة في الخارج للمشاركة في العملية الانتخابية والإدلاء بأصواتهم.