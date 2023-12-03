هبوط ملحوظ في أسعار الأسمنت اليوم الأحد 3-12-2023

أعلنت بوابة الأسعار المحلية والعالمية أسعار الأسمنت اليوم الأحد 3-12-2023 وشهدت الأسعار انخفاضًا ملحوظًا في الأسواق مقارنة بأسعار، أمس، وسجل سعر الأسمنت الرمادي نحو 2276 جنيهًا للطن، وحققت أسعار الأسمنت تراجعًا بلغ نحو 70 جنيهًا مقارنة بأسعار أمس.

أسعار الأسمنت في مصر

تراوحت أسعار الأسمنت اليوم الأحد 3-12-2023 في الأسواق بحسب نوع الأسمنت واستخداماته فهناك أنواع تستخدم فقط في أعمال التسليح والخرسانات، بينما يوجد أنواع أخرى تستخدم في أعمال التشطيب.

«الوطن» ترصد أسعار الأسمنت اليوم الأحد 3-12-2023 في المصانع والشركات يضاف إليها هامش الربح وتكلفة النقل وهي كالتالي:

أسمنت حلوان 1930 جنيها للطن.

أسمنت المسلح 1910 جنيهات للطن.

سعر أسمنت الفهد 1900 جنيه للطن.

سجل سعر أسمنت السهم 1900 جنيه للطن.

سعر أسمنت المعلم 1915 جنيها للطن.

سعر أسمنت سيناء 42.5 سعر 1900 جنيه للطن.

سعر أسمنت المخصوص 1920 جنيها للطن.

سعر أسمنت السويس 1930 جنيها للطن.

أسعار الأسمنت اليوم

سعر أسمنت السويدي اليوم الأحد 3-12-2023 نحو 1970 جنيها للطن.

سعر أسمنت النصر 1920 جنيها للطن.

سعر أسمنت جنوب الوادي 1945 جنيها للطن.

سعر أسمنت وادي النيل 1920 جنيها للطن.

سعر أسمنت العسكري بني سويف 1930 جنيها للطن.