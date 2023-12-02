لليوم الثاني.. حملة السيسي تبرز لقطات من مشاركة المصريين ببلجيكا في الانتخابات الرئاسية
كتب:
آية الله الجافي
04:15 م | السبت 02 ديسمبر 2023
تصويت المصريين في بلجيكا
أبرزت الحملة الرسمية للمرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي، تواصل توافد المصريين بالخارج في دولة بلجيكا على مقار اللجان الانتخابية للإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية 2024 خلال الساعات الأولى من فتح اللجان باليوم الثاني للانتخابات.
جدير بالذكر أن تصويت المصريين في الخارج بدأ منذ أمس الجمعة ومستمر حتى غدا من الساعة التاسعة صباحًا وحتى التاسعة مساءً، وفقًا للتوقيت المحلي لكل دولة.