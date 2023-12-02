أسقف اليونان يدلي بصوته في الانتخابات الرئاسية بالخارج

أدلى نيافة الحبر الجليل الأنبا بافلوس، أسقف اليونان والجزر التابعة لها، بصوته في الانتخابات الرئاسية المصرية، وذلك بمقر السفارة المصرية في أثينا.

وكان في استقبال الأنبا بافلوس، عمر عامر، سفير جمهورية مصر العربية في اليونان.

ويأتي هذا التصويت في إطار حرص الكنيسة القبطية الأرثوذكسية على المشاركة في الانتخابات الرئاسية المصرية، وذلك انطلاقا من دورها الوطني.

أسقف اليونان يشجع الأقباط في الخارج على المشاركة في انتخابات الرئاسة المصرية

وفي سياق متصل، أعلن الأنبا بافلوس عن تنظيم رحلة من أمام كنيسة العذراء ومارمرقس بمنيذي يوم الأحد المقبل، الموافق 3 ديسمبر، وذلك لنقل الناخبين الأقباط في اليونان إلى السفارة المصرية في أثينا للمشاركة في الانتخابات الرئاسية.

وأكد الأنبا بافلوس على أهمية المشاركة في الانتخابات الرئاسية، معتبراً إياها واجباً وطنياً يجب على الجميع القيام به.

الأنبا بافلوس: من الضروري المشاركة في الانتخابات الرئاسية

وقال الأنبا بافلوس: «من الضروري المشاركة في الانتخابات الرئاسية لاجل بلادنا ولكي نستكمل الأعمال المهمة التي لم يتم عملها منذ مئات السنين».

وأضاف: «سيمارس كل المصريين حقهم الانتخابي بتقديم بطاقة الرقم القومي أو جواز السفر المميكن».

وتأتي هذه الخطوة في إطار حرص الكنيسة القبطية الأرثوذكسية على حث الأقباط في الخارج على المشاركة في الانتخابات الرئاسية المصرية.