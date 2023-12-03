أسعار الحديد اليوم الأحد 3-12-2023 في مصر.. اعرف «عز» بكام؟

سجلت أسعار الحديد اليوم الأحد 3-12-2023 في مصر حالة من الثبات مقارنة بأسعار الحديد أمس، وبلغ الحديد الاستثماري نحو 39 ألفًا و468 جنيها للطن للمستهلك، وفقما أعلنت عنه بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمجلس الوزراء.

أسعار الحديد اليوم

تنشر «الوطن» أسعار الحديد اليوم الأحد 3-12-2023 في عدد من المصانع والشركات، وفق التسعيرة المقررة من الحكومة الرسمية والمعلنة من قبل المصانع وتختلف أسعار الحديد من مصنع إلى آخر لكن فروق الأسعار بسيطة ومتقاربة.

سعر حدید عز

سجل سعر حديد عز حالة من الاستقرار في الأسواق، وبلغ سعر طن حديد عز نحو 41 ألفا و609 جنيهات للطن تسليم أرض المصنع، يضاف إليه النقل وهامش الربح لتجار التجزئة.

سعر طن الحديد اليوم

- سعر حديد بشاي: 41 ألفًا و100 جنيه.

- سعر حديد العتال: 39 ألفًا و700 جنيه للطن.

- سعر حديد عطية: 39 ألفًا و500 جنيه للطن.

- سعر حديد العشري: 39 ألفًا و400 جنيه للطن.

- سعر حديد المصريين: 39 ألفًا و400 جنيه للطن.

- سعر حديد سرحان: 38 ألفًا و800 جنيه للطن.

- سعر حديد المراكبي: 39 ألفًا و200 جنيه للطن.

- سعر حديد الكومي: 38 ألفًا و700 جنيه للطن.

- سعر حديد المعادي: 38 ألفا و900 جنيه للطن.

- سعر حديد مصر ستيل: 39 ألفًا و200جنيه للطن.