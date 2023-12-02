فاطمة سيد أحمد لـ«السفيرة عزيزة»: عملي مراسلة عسكرية صقل شخصيتي

قالت الدكتورة فاطمة سيد أحمد، عضو الهيئة الوطنية للصحافة وعضو مجلس أمناء الحوار الوطني، إنها نتاج لأم وطنية وذكية بالفطرة إذ إن والدتها لم تكن متعلمة، مشيرة إلى أنها أخذت عن والدتها كل تلك المكتسبات الشخصية فهي تعشق مصر منذ طفولتها، متابعة: «أمي ربتني على حب جمال عبدالناصر، وكل ذلك ربى داخلي حب للوطن، إذ أصبح أمر يجري بدمي».

فترة دراستها في كلية الآداب

وأضافت «أحمد»، خلال حوارها لبرنامج «السفيرة عزيزة» من تقديم الإعلاميتين سناء منصور وجاسمين طه زكي، عبر فضائية «DMC»: «أنا خريجة كلية الآداب بجامعة الإسكندرية قسم علم الإنسان، وقمت بعمل ماجستير ودكتوراه في مجالها»، متابعة أن المشير أبو غزالة استعان بإحدى توصيات دراساتها، المتعلقة بالأفران الآلية المتنقلة.

عملها كمراسلة عسكرية

وتابعت، أنها كانت أول مراسلة عسكرية في تاريخ الصحافة المصرية، وباتت في إحدى المرات داخل المدرعة، وهذا أثقل شخصيتها للغاية، إذ إنها بطبعها مقاتلة ولديها روح لاقتحام الأشياء واكتشافها من دون أن تهبها، مشيرة إلى أنها حضرت مناورات كثيرة للغاية في فترة التسعينات.