«تضامن القاهرة»: 8368 إجمالي الجمعيات الأهلية في المحافظة

كشف تقرير مديرية التضامن بمحافظة القاهرة، أن إجمالي الجمعيات الأهلية على مستوى أحياء المحافظة بلغت 8368 جمعية، وأن نسبة الجمعيات المعانة وغير المعانة في المنطقة الشرقية أعلى نسبة بالمقارنة بباقي المناطق وبلغت 38.6%، ويليها نسبة الجمعيات بالمنطقة الجنوبية، ثم جميعات أحياء المنطقة الغربية بنسبة 19.3%، وجمعيات المنطقة الشمالية بلغت 14.6% ثم جميعات المدن الجديدة 1.2% من إجمالي الجمعيات المعانة وغير المعانة على مستوى المحافظة.

جمعيات تنمية المجتمع

وأشار التقرير إلى أن عدد جمعيات تنمية المجتمع المحلي بالمحافظة بلغت 659 جمعية، بعدد أعضاء 22130 عضوا، وعدد مستفيدين 2433913 مستفيدا على مستوى المحافظة، وأكبر نسبة جمعيات تنمية المجتمع المحلي كان بالمنطقة الشمالية وبلغت 41% جمعية، يليها المنطقة الجنوبية بنسبة 31%، ثم جمعيات المنطقة الشرقية بنسبة 16%.

توصيات بزيادة الجمعيات

وأوصى التقرير بالعمل على زيادة هذا النوع من الجمعيات وتوفير سبل الدعم المادي والحماية القانونية المتاحة لتباشر عملها بكل حرية، فهي تعد شريكا مهما لا يمكن إغفاله في طريق التنمية والتقدم لما تلعبه من دور وسيط بين الفرد والدولة.