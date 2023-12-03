انخفاض كبير في أسعار مواد البناء.. طن الحديد يخسر 922 جنيها

تراجعت أسعار مواد البناء بشكل كبير في السوق المصرية، خاصة الحديد والأسمنت، إذ تراجع سعر طن الحديد نحو 922 جنيها، مقارنة بأعلى سعر -سجله الطن خلال عام- منذ أسبوعين، وفق ما جاء في بوابة الأسعار الرسمية التابعة لمجلس الوزراء.

أسعار الحديد

حققت أسعار الحديد انخفاضًا ملحوظًا في سعر الطن مقارنة بالأسعار منذ أسبوعين في الأسواق، وهو ليس الأول وإنّما يأتي ضمن سلسلة انخفاضات حدثت خلال الأيام الماضية.

أسعار الحديد اليوم

أشارت بيانات بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمركز المعلومات في مجلس الوزراء، إلى أنّ سعر طن حديد عز انخفض بقيمة 922 جنيها ليسجل 41 ألفا و906 جنيهات اليوم، مقابل 42 ألفا و531 جنيها.

انخفاض أسعار الأسمنت

وتراجعت أسعار الأسمنت بقيمة 320 جنيها خلال أسبوعين، ليسجل اليوم 2276 جنيها للطن، مقارنة بـ2596 جنيها يوم 15 نوفمبر الماضي.

ويأتي التراجع بسبب الإفراجات الجمركية خلال الفترة الأخيرة، مقارنة بشهري يونيو ويوليو الماضيين، بجانب زيادة إنتاج الأسمنت والحديد وهو ما أسهم في خفض سعر المنتج في السوق، نظرا لتوافر الإنتاج والمعروض واستقرار الطلب.