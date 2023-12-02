تفاصيل تنظيم فعالية «يوم القرية» بقمن العروس في بني سويف

عقد بلال حبش، نائب محافظ بني سويف، اجتماعًا، لمراجعة الترتيبات النهائية والتجهيزات المطلوبة، لتنظيم فعالية تحت شعار «يوم القرية» بقمن العروس في مركز الواسطى، وذلك ضمن سلسلة من اللقاءات والفعاليات الجماهيرية، التي يتم عقدها بالقرى، لبحث مشاكل واحتياجات الأهالي والعمل على توفيرها، بحانب متابعة مستوى الخدمات والسعى لتحسينها.

تفاصيل يوم القرية في قمن العروس بالواسطى

وناقش نائب محافظ بني سويف مع الحضور خطط وتفاصيل مهام كل جهة من الجهات المشاركة في الفعالية، والمقرر عقدها بعد غد الاثنين، حيث تم الاتفاق على أن تتضمن فعاليات يوم القرية، تنفيذ عقد قوافل طبية وورش عمل تدريبة وندوات توعوية وفعالية رياضية وتوزيع مساعدات لدعم الأسر من الفئات الأولى بالرعاية، بجانب عقد لقاء جماهيري لبحث احتياجات القرية ومطالب الأهالي الخاصة بتحسين وتطوير منظومة الخدمات بالقرية.

تنظيم قوافل طبية وورش تدريبية وندوات توعوية وفعاليات رياضية ومساعدات

وأكد نائب محافظ بني سويف، خلال الإجتماع على تكليفات الدكتور محمد هاني غنيم محافظ الإقليم، بمراجعة كافة تفاصيل يوم القرية، والإنشطة التي سيتم تنفيذها، كذلك القوافل الطبية المجانية، والندوات والورش التدريبية مع الجهات الشريكة من المجلس القومي للمرأة وغيره.

حضر الاجتماع: الدكتور محمد جبر معاون المحافظ منسق حياة كريمة ببني سويف، والمحاسب حمادة راضي رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة الواسطى، ووكلاء وزارات: الزراعة، الصحة، التضامن الاجتماعي، التربية والتعليم، الشباب والرياضة، التموين، هيئة تعليم الكيار، ومسؤولو المجلس القومي للمرأة، الأورمان، ومصر الخيرن ووحدة السكان ورئيس قرية قمن العروس.