«أزهرية بني سويف»: المشاركة في الانتخابات واجب وطني وديني

نظمت إدارة الوعظ بمنطقة بني سويف الأزهرية، ندوة دينية بالتعاون والتنسيق مع الوحدة المحلية لمركز ومدينة ببا، للتوعية بأهمية المشاركة في الاستحقاقات الدستورية والانتخابات الرئاسية، تحت رعاية الدكتور محمد هاني غنيم، محافظ بني سويف.

وأشارت المنطقة الأزهرية في بني سويف، خلال بيان صحفي، اليوم، إلى أن فعاليات الندوة عُقدت بمقر الوحدة المحلية لقرية صفط راشين بمركز ببا، بحضور المحاسب حمدي يونس، رئيس قرية صفط راشين.

ندوة عن أهمية المشاركة في الاستحقاقات الدستورية

وقال الشيخ محمد سعيد يوسف، الواعظ والمنسق الإعلامي لمنطقة وعظ بني سويف، إن المشاركة في الانتخابات الرئاسية تعتبر بمثابة واجب وطني وديني، ينبغي للجميع أن يؤدوه تجاه بلدهم، في الوقت الذي يحتاج فيه الوطن إلى التماسك والتكاتف، فكلنا يد واحدة لبناء وطننا الحبيب قيادة وشعبا وجيشا وأمنا وأزهرا وكنيسة، الجميع دون استثناء.

كما تناولت الندوة أهمية المشاركة في الاستحقاق الدستوري المتمثل في الانتخابات الرئاسية، التي من المقرر إجراؤها في الداخل، بداية من 10 ديسمبر الجاري، ولمدة 3 أيام، تحت إشراف قضائي، والتي تسبقها أعمال الاقتراع والتصويت في الخارج بداية من الجمعة 1 ديسمبر 2023، ولمدة 3 أيام.