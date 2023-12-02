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تحرير 230 محضرا في حملات تموينية على أسواق ومخابز بني سويف

كتب:

عمرو رجب
01:53 م | السبت 02 ديسمبر 2023
ديوان عام محافظة بني سويف

ديوان عام محافظة بني سويف

شدد الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، على استمرار جهود ضبط الأسواق ومواجهة كافة صور الغش التجاري أو التلاعب في الأسعار ومحاولات احتكار السلع الأساسية، بهدف ضمان توافر السلع بمختلف أنواعها بكميات كافية وبأسعار مناسبة للمواطنين.

حملات تموينية على الأسواق والمخابز

وأشار محافظ بني سويف، خلال بيان صحفي اليوم السبت، إلى أن الحملات شملت المخابز ومستودعات البوتاجاز ومحطات الوقود والمحال والمنشآت التجارية والأسواق، وبمشاركة كافة الجهات المعنية، لاتخاذ ما يلزم من إجراءات قانونية رادعة وفقا للقانون.

تحرير 230 محضرا تموينيا متنوعا

وأكد محافظ بني سويف، أن نتائج الحملات التموينية التي شنتها مديرية التموين في المحافظة، أسفرت عن تحرير 230 محضرًا تموينيًا، وذلك على مدار الأسبوع المنقضي، بالتعاون مع الجهات المعنية من مباحث التموين والطب البيطري ومفتشي الأغذية بمديرية الصحة والدمغة والموازين، وذلك في إطار خطة المحافظة لتحقيق الانضباط في الأسواق، حفاظا على صحة وسلامة المواطنين.

تموين بني سويف يفاجئ المحلات التجارية والمخابز

وفاجأت عدة حملات تموينية المخابز والمحلات التجارية بمراكز ومدن المحافظة المختلفة وذلك من أجل ضبط الأسواق ومواجهة كافة صور الغش التجاري أو التلاعب في الأسعار ومحاولات احتكار السلع الأساسية، بهدف ضمان توافر السلع بمختلف أنواعها بكميات كافية وبأسعار مناسبة للمواطنين، كما تضمنت الحملات التحفظ على مواد غذائية منتهية الصلاحية ومجهولة المصدر وسلع مدعومة.

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بقلم عمرو رجب