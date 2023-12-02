رفع 402 حالة إشغال طريق مخالف بـ3 مراكز في البحيرة

أكدت الدكتورة نهال بلبع نائب محافظ البحيرة ضرورة المتابعة المستمرة واستمرار تشكيل الحملات لإزالة كافة الإشغالات على مدار اليوم ورصد أي مخالفات فور رصدها، وعدم السماح بالتعدي على حرم الطريق العام، تيسيراً للحركة المرورية.

وقامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة دمنهور بتنفيذ حملات مكبرة بالتنسيق مع شرطة المرافق أسفرت عن رفع 96 حالة بدمنهور بنطاق عدة مناطق «الجيش، افلاقة، الشاذلي، النافورة، المستشفى، رواد الوادي».

حملة إزالة إشغالات في البحيرة

كما نفذت الوحدة المحلية لمركز ومدينة إيتاي البارود حملة مكبرة بمحيط المدارس وشارع الجمهورية، أسفرت عن رفع 219 حالة إشغال تنوعت ما بين ثابت ومتحرك.

ونفذت الوحدة المحلية لمركز ومدينة شبراخيت حملة إزالة إشغالات مكبرة أسفرت عن تحرير 6 محاضر، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، بالإضافة إلى رفع 87 حالة إشغال بأبو حمص، وتحرير 15 محضرا إشغال طريق.

تكثيف حملات إزالة الإشغالات

وشددت نائب محافظ البحيرة على ضرورة المتابعة المستمرة وتكثيف تلك الحملات بكافة مدن ومراكز المحافظة لمنع عودة الإشغالات التي تعوق الحركة المرورية تسهيلاً على المواطنين.