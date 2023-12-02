نائب محافظ البحيرة: تنفيذ 89 مشروعا بالطرق والكباري بتكلفة 15 مليار جنيه

قالت الدكتورة نهال بلبع نائب محافظ البحيرة، إن المحافظة تخطو بخطوات ثابتة ومدروسة نحو مزيد من التنمية والتطوير في كل القطاعات التي تهم المواطن البحراوي، ومشروعات تتجاوز الآفاق نحو مستقبل واعد ومشرق بسواعد قوية وإرادة لا تلين في ظل القيادة الحكيمة لرئيس الجمهورية على مدار 9 سنوات إنجازات عديدة.

اهتمام الرئيس بقطاع الطرق

وأشارت نائب محافظ البحيرة، إلى أن قطاع الطرق والكباري من المشروعات التي يوليها الرئيس عبد الفتاح السيسي اهتماماً واسعاً لتوفير حياة أفضل للمواطن المصري بشكل يليق بالجمهورية الجديدة والربط بين المحافظات، من خلال محاور وشرايين تبنى على أساسه كل برامج التنمية الاقتصادية والاجتماعية لدفع عجلة الاستثمار وتوفير فرص العمل وإنعاش الاقتصاد القومي.

مشروعات في قطاع الطرق بالبحيرة

وأوضحت نهال بلبع، أن جرى تنفيذ نحو 89 مشروعا بتكلفة 15 مليارا و500 مليون جنيه في قطاع الطرق والكباري منذ 2014 حتى الآن، وتم الانتهاء من رصف 56 طريقاً بطول 560 كيلو متر بتكلفة 3 مليارات و100 ألف جنيه وإنشاء 8 كبار بطول 5.5 كيلو بتكلفة 929 مليون جنيه، وجاري العمل برصف 10 طرق بطول 109 كيلو بتكلفة 4 مليارات و400 ألف جنيه وإنشاء وصيانة 17 كوبري بقطاع الكباري بطول 11.5 كم بتكلفة 4.07 مليار جنيه.

وأضافت «بلبع» أن المحافظة تشهد عدداً من المشروعات القومية الهامة والكبرى الجاري تنفيذها بنطاق المحافظة، ومنها المحور الرابط بطول 84.5 كيلو مترات، والقطار السريع بطول 52 كيلو مترات ومحور المحمودية بطول 56 كيلو مترات.