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ماكرون: القضاء على الفصائل الفلسطينية يحتاج لحرب تمتد لـ10 سنوات

كتب:

محمد عبدالعزيز
05:28 م | السبت 02 ديسمبر 2023
الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون

الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون

قال الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، إن الهدف المعلن من قبل جيش الاحتلال الإسرائيلي، الذي يتمثل في القضاء على الفصائل الفلسطينية في قطاع غزة، ومنها حركة «حماس»، قد يؤدي إلى استمرار الحرب لمدة 10 سنوات.

جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي للرئيس الفرنسي، نقلته وكالة «فرانس برس» للأنباء، أثناء مشاركته في مؤتمر المناخ (COP28) بدولة الإمارات العربية المتحدة، وأكد على مضاعفة الجهود للتوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار.

ماكرون: نطلب من إسرائيل أن تكون دقيقة بأهدافها العسكرية

وأضاف ماكرون: «نطلب من إسرائيل أن تكون دقيقة بأهدافها العسكرية خلال ضرباتها في قطاع غزة، واستئناف القتال في قطاع غزة مثير للقلق»، وأشار إلى أن حق إسرائيل في الدفاع عن نفسها لا يعطيها الحق في مهاجمة المدنيين.

وأكد الرئيس الفرنسي أنه يجب وقف إطلاق النار والإفراج عن جميع الأسرى والمحتجزين من الطرفين، وأيضًا إدخال المساعدات إلى قطاع غزة.

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بقلم محمد عبدالعزيز