سفير مصر بالدنمارك: أول ناخب أدلى بصوته اليوم من ذوي الهمم

توجّه كريم شريف، سفير مصر في الدنمارك، بالشكر إلى الهيئة الوطنية للانتخابات والقائمين عليها؛ للتنسيق المستمر وتيسير الإجراءات للمصريين المقيمين بالخارج للإدلاء بأصواتهم.

وقال «كريم»، خلال مؤتمر صحفي عبر «الفيديوكونفرانس»، عقدته الهيئة الوطنية للانتخابات، ونقلته شاشة قناة «إكسترا نيوز»، إنَّ العملية الانتخابية تسير بسهولة ويسر دون أية عقبات، ورغم وصول درجات الحرارة إلى «تحت الصفر» وسقوط الثلوج إلا أنَّ ذلك لم يعق أبناءنا من الإدلاء بأصواتهم.

وأضاف السفير، أنَّ هناك كثافة عددية للناخبين في اللجان الانتخابية منذ الأمس، وكذلك اليوم رغم ظروف الطقس السيئ، إلا أنه لم يمنعهم من إصرارهم على المشاركة.

مصري من ذوي الهمم يشارك في الانتخابات

وتابع سفير مصر لدى الدنمارك: «أول ناخب أدلى بصوته اليوم في اللجان، واحد من أبنائنا مقيم في الدنمارك من ذوي الهمم، وأتى برفقة أولاده وأصرَّ على دخول أولاده ليتأكد أنه حتى إذا لم يستطع الإدلاء بصوته لأي سبب سجل أنه أتى ليشارك.. فخرجت له بنفسي لإنهاء الإجراءات، وتم التقاط صور تذكارية له وكان سعيدًا بها للغاية.. وهذا نموذج من أبنائنا يوضح مدى الاهتمام من جانبهم بالمشاركة وسط حالة من السعادة والفرح بالمشاركة وكأنها احتفالات كبيرة».