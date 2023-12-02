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سفير مصر في فنلندا: إقبال كبير على مقار الانتخابات الرئاسية رغم هطول الثلوج

كتب:

محمد عزالدين
04:40 م | السبت 02 ديسمبر 2023
سفير مصر في فنلندا

سفير مصر في فنلندا

قال هيثم صلاح، سفير مصر في فنلندا، إن العملية الانتخابية تسير بيسر وانتظام والإقبال طيب رغم هطول الثلوج في فنلندا، مقدما التحية للمواطنين الذين أصروا على التصويت في الانتخابات.

وأضاف خلال مؤتمر صحفي عبر الفيديوكونفرانس عقدته الهيئة الوطنية للانتخابات، وعرضته قناة إكسترا نيوز، أن السفارة المصرية في فنلندا تحاول أن تساعد الناخبين في تقديم مشروبات ساخنة للتغلب على الحرارة المنخفضة للغاية في فنلندا، ثم تجرى العملية الانتخابية.

وأوضح أن الأجواء الشتوية في فنلندا صعبة، مؤكدا أن العملية الانتخابية تسير بمنتهى اليسر وبانتظام تام، ولا يوجد أي معوقات فنية، مقدما الشكر للهيئة الوطنية للانتخابات على دعمها الفني منذ بداية العملية الانتخابية.

 

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