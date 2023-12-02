حملة المرشح الرئاسي عبدالفتاح السيسي تنشر لقطات من تصويت المصريين بأمريكا
كتب:
آية الله الجافي
05:26 م | السبت 02 ديسمبر 2023
تصويت المصريين في أمريكا
نشرت الحملة الرسمية للمرشح الرئاسي عبدالفتاح السيسي لقطات من فتح لجان الاقتراع في الولايات المتحدة الأمريكية لليوم الثاني في الانتخابات الرئاسية 2024، وبدء توافد الناخبين المصريين بالخارج على مقار اللجان الانتخابية للإدلاء بأصواتهم.
جدير بالذكر أن تصويت المصريين في الخارج بدأ منذ أمس الجمعة 1 ديسمبر ومستمر لليوم 2 ديسمبر وغداً 3 ديسمبر من الساعة التاسعة صباحًا وحتى التاسعة مساءً، وفقًا للتوقيت المحلي لكل دولة.