حملة المرشح الرئاسي عبدالفتاح السيسي تنشر لقطات من تصويت المصريين بأمريكا

نشرت الحملة الرسمية للمرشح الرئاسي عبدالفتاح السيسي لقطات من فتح لجان الاقتراع في الولايات المتحدة الأمريكية لليوم الثاني في الانتخابات الرئاسية 2024، وبدء توافد الناخبين المصريين بالخارج على مقار اللجان الانتخابية للإدلاء بأصواتهم.

جدير بالذكر أن تصويت المصريين في الخارج بدأ منذ أمس الجمعة 1 ديسمبر ومستمر لليوم 2 ديسمبر وغداً 3 ديسمبر من الساعة التاسعة صباحًا وحتى التاسعة مساءً، وفقًا للتوقيت المحلي لكل دولة.