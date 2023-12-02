وكيل رياضة أسيوط: توفير الراحة للمواطنين أثناء الإدلاء بأصواتهم في الانتخابات

التقى أحمد السويفي القائم بأعمال وكيل وزارة الشباب والرياضة بمحافظة أسيوط، اليوم السبت بمديري الإدارات الفرعية ومديري مراكز الشباب التي بها مقار انتخابية ولجان عامة، لمناقشة الاستعدادات النهائية لاستقبال الانتخابات الرئاسية، بحضور عادل فؤاد، وكيل المديرية للشباب وعاطف محمد علي معاون وكيل الوزارة، و رافت سرور مدير العلاقات العامة ومدير المركز الإعلامي، وعلاء محمود من وحدة المنسقين .

تجهيز مقارات الانتخابات

وقال أحمد سويفي القائم بأعمال وكيل وزارة الشباب والرياضة بالمحافظة إن اللقاء تناول الاستعدادات والتجهيزات للتأكد من تجهيز وإعداد المقر للانتخابات من إنارة، وتليفون أرضي، وديزل في حالة انقطاع التيار الكهربائي، والاطمئنان على مدى جاهزيته، موجها باتخاذ جميع الإجراءات والتجهيزات اللازمة، وتوفير كل أوجه الدعم لخدمة العملية الانتخابية، والعمل على توفير وسائل الراحة للمواطنين أثناء الإدلاء بأصواتهم.

التنسيق المتبادل

وشدد «السويفي»، على النظافة العامة داخل وخارج اللجان والتنسيق مع مجالس المدن والوحدات المحلية، والعمل علي الظهور بمظهر لائق الذي طالما اعتدناه من الإدارات الفرعية ومراكز الشباب وهم شركاء النجاح في أي حدث.

وأكد عادل فؤاد وكيل المديرية للشباب أن الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة يولي اهتماما بالغا بتغطية ومتابعة العملية الانتخابية قبل وأثناء الانتخابات، وان دور المنسقين الإعلاميين بالإدارات ومراكز الشباب مهم جدا في إظهار الحدث بالشكل الذي يليق بوزارة الشباب عامة، وأسيوط بصفة خاصة.