رفع أكثر من 477 طن مخلفات قمامة بحملة مكبرة بالإسماعيلية

نجحت حملة مكبرة في محافظة الإسماعيلية في إزالة كمية كبيرة من القمامة والمخلفات والرتش في المراكز والقرى استجابة لشكاوى المواطنين، بالتزامن مع حملة استعادة وجه الإسماعيلية الحضاري التي انطلقت في شهر نوفمبر الماضي.

وقال اللواء شريف بشارة محافظ الإسماعيلية في تصريحات خاصة لـ «الوطن»، إن الحملة مستمرة وتستهدف إزالة أي تكدسات للقمامة وتفريغ كافة الصناديق في جميع الأحياء والمراكز والقرى لمنع انتشار الأوبئة والأمراض.

رفع 177 طنا في فايد والاستجابة لشكوي مواطن

ونجحت إدارة تحسين البيئة برفع 177 طنا من القمامة من مدينة فايد وقرى هويس سرابيوم، كسفريت، فنارة، أبوسلطان، و سرابيوم.

وقال بيان رسمي لديوان محافظة الإسماعيلية إنه تنفيذًا لتوجيهات اللواء أركان حرب شريف فهمي بشارة محافظ الإسماعيلية، بمتابعة ورصد شكاوى المواطنين وسرعة الاستجابة لها وإزالة أسبابها، رصد المكتب الإعلامي لمحافظة الإسماعيلية شكوى لأحد المواطنين بوجود تجمع قمامة وناتج قص أشجار بطريق عزبة أبوهاشم بقرية سرابيوم التابعة لمركز ومدينة فايد، وعلى الفور قامت الوحدة المحلية لقرية سرابيوم برفع المخلفات والقمامة من الطريق.

رفع 50 طن قمامة ومخلفات من المدينة

كما نجحت حملة مكبرة في رفع 50 طن قمامة ومخلفات من المدينة، وقرى «30 يونية، والمحسمة القديمة، والشروق، والوادي الأخضر».

ونفذ مركز ومدينة القنطرة شرق حملة مكبرة استهدفت رفع القمامة والمخلفات من المربعات وأماكن التكدسات السكنية والصناديق الخاصة بالوحدة والشوارع الرئيسية وذلك بشوارع التحرير «الاستقلال، والجيش، والثورة، وأسيوط، والعريش، والمعهد الأزهري، وسوق الأربعاء، ومنطقة عزبة الصحة، ومدرسة الفصل الواحد التابعين للمدينة القديمة».

رفع 250 طنا في حي أول وثان

وشن حي أول الإسماعيلية حملة مكبرة استهدفت تفريغ صناديق القمامة، وإزالة المخلفات ونواتج قص الأشجار وكنس ورفع الأتربة بحمولة تقدر بـ 123 طنا بمناطق الجامعة القديمة، وحي الأسرة، حي الإسراء، والمحطة الجديدة، وشارع سوريا، وشارع محمد علي، الإفرنج، والبهتيني، وطريق أم كلثوم ، كباري تحيا مصر ، طريق السبع بنات من الاتجاهين.