تحرير 8 محاضر خلال حملة تفتيشية على أسواق الغنايم بأسيوط

شن المكتب المركزي لمراقبة الأغذية بالإدارة الصحية بمركز الغنايم في أسيوط، بالتنسيق مع الوحدة المحلية بالمدينة، حملة تفتيشية على الأسواق والمنشآت الغذائية، أسفرت عن تحرير 8 محاضر صحة لمنشآت مخالفة.

حملات تفتيشية

وقال مصطفى علي رئيس مركز ومدينة الغنايم في محافظة أسيوط، إنه من خلال المتابعات المكثفة والحملات التفتيشية لضبط ومراقبة الأسواق بمركز ومدينة الغنايم تنفيذا لتوجيهات اللواء عصام سعد محافظ أسيوط التي تتضمن تشديد الرقابة على الأسواق حرصا على صحة وسلامة المواطنين حيث قام مسؤولو المكتب المركزي لمراقبة الأغذية بالإدارة الصحية بالغنايم بالمرور والتفتيش على عدد من المنشآت الغذائية بنطاق المركز، تنوعت ما بين مطاعم ومحلات بقالة ومقاهي ومحلات عصير للتأكد من صحة وسلامة المواد الغذائية المعروضة للمواطنين وجودة أماكن التخزين.

مخالفات الصحة

وأضاف رئيس مركز ومدينة الغنايم، أن الحملة أسفرت عن تحرير 8 محاضر صحة وإعدام ما يقارب 6 أواني غير صالحة للاستخدام، و3 منشآت تعمل بدون ترخيص، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفات، مشيرا إلى أنه تهدف هذه الحملات المستمرة على أماكن عرض المواد الغذائية إلى تعزيز ثقة المواطن بالسلع الغذائية الموجودة بالأسواق، وضمان التزام التجار بالمعايير الصحية المعتمدة والوصول إلى أفضل الخدمات المقدمة للمواطنين.