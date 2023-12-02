وكيل شباب الدقهلية يشهد فعاليات مهرجان العروض الرياضية بالمعاهد الأزهرية والمدارس

شهد الدكتور أيمن ربيع وكيل مديرية الشباب والرياضة في الدقهلية، فعاليات مهرجان العروض الرياضية بالمعاهد الأزهرية والمدارس الرياضية بحضور الدكتور محمد رمضان مدير عام الرياضة بالدقهلية، ولجنة من وزارة الشباب والرياضة.

مهرجان للعروض الرياضية بالدقهلية

وأوضح «ربيع» في بيان له أن المهرجان جاء في إطار بروتوكول التعاون بين وزارة الشباب والرياضة والأزهر الشريف ممثلًا في قطاع المعاهد الأزهرية بهدف توسيع قاعدة الممارسة الرياضية والارتقاء بالمستوى البدني لطلاب المعاهد الأزهرية، كما يهدف المشروع إلى تنمية وتطوير البرامج الرياضية المقدمة لتلاميذ الأزهر الشريف.

أهمية الرياضة في بناء الأجيال

وأكد الدكتور أيمن ربيع وكيل المديرية للرياضة بالدقهلية، أن هذا المشروع يضم شريحة مختلفة من الأعمار السنية، فى إطار الاهتمام بنشر الرياضة مما يبرهن على أهمية الرياضة في بناء الأجيال في ظل توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى، وما توليه الدولة المصرية بالشباب والنشء من اهتمام لتعظيم الاستفادة من قدراتهم الإبداعية والعمل على تعزيز الانتماء والولاء للوطن.

وأوضح أن العروض الرياضية تتمثل في مجموعة من العروض الحركية التي تشارك فيها مجموعات مختارة لإظهار أشكال معبر عنها بالحركة المعلنة كالمشي والوثب الإيقاعي والتموج الحركي وبالتالي هي سلوك حركي جماعي مقنن يتمثل بأداء موحد بالإيعاز أو بالإشارة أو بالموسيقى.