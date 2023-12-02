حملات لتوعية أصحاب المحلات غير المرخصة بضرورة توفيق أوضاعهم في الدقهلية

أقدم رؤساء مجالس المدن والمراكز في محافظة الدقهلية، على المرور على عدد من المحلات المرخصة وغير المرخصة، من أجل توعية المواطنين لتجنب المساءلة القانونية بالتنسيق مع المحافظة والجهات المعنية.

وبحسب بيان المحافظة، قاد أحمد عبد العظيم، رئيس مجلس مدينة السنبلاوين، حملة للمرور على عدد من المحلات في نطاق المدينة، إذ تم حث وتوعية أصحاب المحلات بسرعة التوجه للمركز التكنولوجي برئاسة المركز، لتوفيق أوضاعهم وتجنب المساءلة القانونية.

استخراج الرخصة خلال 90 يومًا

وفي السياق ذاته، شنّ متولي عبد العال، رئيس مجلس مدينة بني عبيد، حملات لتوعية أصحاب المحلات بقانون ترخيص المحال العامة، بالتنسيق مع محافظة الدقهلية وفرق العمل بالمدينة والوحدات القروية التي تم توزيعها لعمل حملات ميدانية، لتوعية المواطنين بقانون المحال العامة رقم 154، وحث وتشجيع أصحاب المحال التجارية والحرفية بمختلف أنواعها على تقنين أوضاعهم، بما يحقق المصلحة العامة.

وأكد أنّ توفيق أوضاع المحال غير المرخصة واستخراج الرخصة، يكون خلال 90 يومًا وأنّ الرسوم تُدفع مرة واحدة.

سرعة التوجه لإنهاء إجراءات الترخيص

كما وجه اللواء أنور عثمان، رئيس مجلس مدينة نبروه، باستمرار عمل لجان التنبيه على أصحاب المحال التجارية، بسرعة التوجه من أجل إنهاء إجراءات الترخيص، بالمرور على أصحاب المحلات التجارية وحثهم على التقدم للترخيص وإنهاء الإجراءات وتوفيق أوضاعهم.