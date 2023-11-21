حملات لتوعية المواطنين بقانون تراخيص المحال التجارية في بني عبيد بالدقهلية

شنت رئاسة مركز ومدينة بني عبيد بمحافظة الدقهلية، حملات لتوعية أصحاب المحلات بقانون ترخيص المحال العامة في نطاق المدينة، بالتنسيق مع المحافظة والجهات المعنية.

حملات لتوعية أصحاب المحلات بقانون ترخيص المحال

وقام متولي عبد العال، رئيس مركز مدينة بني عبيد، وفرق العمل بالمدينة والوحدات القروية بعمل حملات ميدانية لتوعية المواطنين بقانون المحال العامة رقم 154، وحث وتشجيع أصحاب المحال التجارية والحرفية بمختلف أنواعها غير المرخصة على تقنين أوضاعهم بما يحقق المصلحة العامة للجميع، ودفع عجلة الاقتصاد، على أن يمارس المواطن نشاطه بصورة قانونية تحت مظلة الدولة، ويتم التقديم عبر مراكز وحدة إصدار التراخيص برئاسة المركز والوحدات القروية.

تيسير إجراءات الترخيص على المواطنين

وشدد رئيس المركز على ضرورة التنويه بأن قانون المحال العامة الجديد يهدف إلى تيسير إجراءات الترخيص على المواطنين عند الحصول على التراخيص اللازمة وتوفيق أوضاع المحال غير المرخصة واستخراج الرخصة خلال 90 يوما، والرسوم تدفع مرة واحدة والتعامل من خلال سياسة الشباك الواحد وهو مركز إصدار التراخيص، لرفع المعاناة عن المواطنين الذين ظلوا لسنوات طويلة يعانون من عدم الحصول على ترخيص للمنشآت الخاصة بهم.