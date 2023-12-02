حياة كريمة: توفير 400 فرصة عمل لذوي الهمم.. وقوافل طبية وعيادات للدعم النفسي

تواصل مؤسسة حياة كريمة جهودها في دعم وبناء الإنسان المصري، وظهر ذلك من خلال احتفالية المؤسسة اليوم باليوم العالمي للأشخاص ذوي الهمم، في إطار مبادرة اتكلم هنسمعك بهدف دعم الصحة النفسية، ونشر روح الفرحة والسعادة على أكثر من 3000 شخص من ذوي الهمم بالتعاون مع وزارتي الثقافة والشباب والرياضة، وجامعتي المنصورة والأزهر، والمجلس القومي للاعاقة والجامعة البريطانية.

دعم قادرون باختلاف بهدف تمكينهم

وأكدت الدكتورة مروة فخري، المدير التنفيذي لمؤسسة حياة كريمة، أن المؤسسة تدعم قادرون باختلاف بهدف تمكينهم ليصبحوا عناصر فعالة مثمرة تضيف للدولة المصرية.

ومن جانبها، قالت إسراء مجدي، منسق تأهيل ذوي الاحتياجات الخاصة بمؤسسة حياة كريمة، أن مبادرة اتكلم هنسمعك استهدفت اليوم ما يقرب من 3000 شخص من مختلف الفئات العمرية، مشيرة إلى تنظيم متلقى توظيف بمشاركة 25 شركة يقدم أكثر من 400 وظيفة لذوي الهمم.

بدورها، قالت يوستينا ثروت عضو مجلس أمناء حياة كريمة، إن فعاليات الاحتفال باليوم العالمي لذوي الهمم، تضمنت قافلة طبية مجانية، بالإضافة إلى تواجد مكتب التأهيل لاستخراج بطاقة الخدمات المتكاملة لذوي الإعاقة بالتعاون مع مؤسسة صناع الحياة بوزارة التضامن الاجتماعي، وعدد من العروض الفنية والمسرحية، مؤكدة أن المتلقى التوظيفي الذي نظمته حياة كريمة لذوي الهمم اليوم، يستهدف توفير فرص العمل للشباب من ذوي الهمم من مختلف المؤهلات.

تنظيم قافلة طبية مجانية بالتعاون مع الأزهر

وقالت الدكتورة منى يوسف عضو القطاع الطبي بمؤسسة حياة كريمة، إن المؤسسة نظمت قافلة طبية مجانية، بالتعاون مع جامعة الأزهر شاملة جميع التخصصات «باطنة، رمد، أنف وأذن، عظام، صحة نفسية، مخ وأعصاب»، بالإضافة إلى توفير العلاج في 8 تخصصات مختلفة وصيدلية لصرف الأدوية بالمجان وعيادة للدعم النفسي.

ووجه المستفيدون من ذوي الهمم، الشكر إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي، ومؤسسة حياة كريمة، على دعمهم، وتوفير احتياجاتهم، ومراعاة متطلباتهم.