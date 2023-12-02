خدمات مجانية تقدمها البنوك بمناسبة اليوم العالمي لذوي الهمم.. تبدأ غدا

تستعد البنوك العاملة في السوق المصرية؛ لفتح حسابات مجانية للمواطنين دون حد أدنى، بدايةً من الغد، وذلك بمناسبة اليوم العالمي للأشخاص ذوي الهمم، ويهتم البنك المركزي بتعزيز ودعم الشمول المالي في مصر، والعمل على توفير خدمات تلبي احتياجات الشرائح المختلفة من المجتمع.

فتح حسابات مجانية في البنوك

وبداية من الغد وحتى 15 ديسمبر الجاري، تتيح البنوك المصرية خدمة فتح حسابات مجانية دون حد أدنى، في إطار فعاليات الشمول المالي، وبالتزامن مع اليوم العالمي لذوي الهمم.

خدمات مجانية بالبنوك

- فتح حسابات مجانية دون حد أدنى.

- إمكانية فتح محفظة إلكترونية مجانية.

- إصدار بطاقة الخصم الفوري مجاناً.

فعاليات الشمول المالي

ويسمح البنك المركزي المصري لجميع البنوك المصرية بالقيام بعدد من الأنشطة خلال فعاليات الشمول المالي، منها الترويج لمنتجات البنوك من خلال فتح حسابات دون مصاريف ودون حد أدنى، وتواجد البنوك خارج فروعها بهدف التثقيف المالي للمواطنين مع إحاطة قطاع الشئون المصرفية بالبنك المركزي بأماكن الانتشار.

قائمة فعاليات الشمول المالي

وتشمل قائمة فعاليات الشمول المالي مجموعة من الاحتفالات تتضمن ما يلي:

- احتفالية المرأة من يوم 8 إلى 31 مارس بمناسبة اليوم العالمي للمرأة.

- احتفالية الشباب من 1 إلى 15 أغسطس بمناسبة اليوم العالمي للشباب.

- احتفالية اليوم العربي للشمول المالي من 1 إلى 30 إبريل.

- احتفالية الفلاح من 1 إلى 15 سبتمبر بمناسبة عيد الفلاح.

- احتفالية الادخار من 15 إلى 31 أكتوبر بمناسبة الأسبوع العالمي للشمول المالي واليوم العالمي للادخار.

- احتفالية الأشخاص من ذوي الهمم من 1 إلى 15 ديسمبر بمناسبة اليوم العالمي لذوي الهمم.