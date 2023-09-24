«حياة كريمة»: خدمات متنوعة لذوي الهمم في اليوم العالمي للغة الإشارة

قالت مؤسسة حياة كريمة، إنه تم الاحتفال باليوم العالمي للغة الإشارة في محافظة الدقهلية، أمس، من خلال تقديم مجموعة من العروض الترفيهية والمسرحية بلغة الإشارة، واستهدف الاحتفال تقديم الخدمات المختلفة لذوي الهمم خاصة ذوي الإعاقة السمعية.

عروض ومسرحيات لذوي الهمم

وأوضحت مؤسسة حياة كريمة، في منشور لها على «فيسبوك»، قائلة «إمبارح كان من أجمل الأيام اللي قضيناها مع أولادنا وأهالينا هناك في محافظة الدقهلية للاحتفال باليوم العالمي للغة الإشارة، الجو كان كله بهجة مع عروض ترفيهية ومسرحية بلغة الإشارة، علشان نسعد كل أهالينا هناك من ذوي الهمم».

خدمات لذوي الإعاقة السمعية

وأضافت مؤسسة حياة كريمة، أنه تم تقديم خدمات كثيرة ومتنوعة لذوي الإعاقة السمعية، منها جلسات إرشاد أسري ودعم نفسي، وندوات دينية وتوعوية، معرض لمشغولات الصم اليدوية، واستخراج بطاقات الخدمات المتكاملة، وكل ده كان مترجم بلغة الإشارة.

واستهدفت مؤسسة حياة كريمة رسم السعادة والفرحة على وجوه المشاركين في الاحتفال، وقالت «الحمد لله إننا قدرنا نفرحكم ونرسم السعادة على وشوشكم، ووعد أن مؤسسة حياة كريمة دايما هتكون جنبكم وسندكم».