9 قرارات مهمة لرئيس جامعة الوادي الجديد في الاجتماع الأسبوعي

ترأس الدكتور عبدالعزيز طنطاوي، رئيس جامعة الوادي الجديد، اجتماع مجلس الجامعة الدوري بقاعة المجلس، لمناقشة عدد من الموضوعات المتعلقة بالعملية التعليمية والبحثية، واستعراض المستجدات والموضوعات المعروضة على المجلس، بحضور نواب رئيس الجامعة وعمداء الكليات وأعضاء المجلس من الخارج.

وأشاد رئيس الجامعة خلال الاجتماع بمهرجان الأنشطة الذي نظمته الإدارة المركزية لرعاية الطلاب بالجامعة بمشاركة كليات الجامعة تحت شعار نحو الجمهورية الجديدة، بمقر كلية التربية.

انتظار الدراسة بالجامعة حتى نهاية الفصل الدراسي الأول

ووجه رئيس الجامعة ضرورة انتظام المحاضرات وتواجد أعضاء هيئة التدريس والالتزام بالجدول الدراسي حتى نهاية الفصل الدراسي الحالي، وضرورة التزام أعضاء هيئة التدريس بتقديم اعتذار مسبب لرئيس القسم، وإخطار إدارة الكلية في حالة الاعتذار عن محاضرة علي أن يتم ذلك قبل موعد المحاضرة بفترة كافية وعلى إدارة الكلية متابعة تنفيذ ذلك.

ترشيد النفقات الجامعية لكافة الأدوات الاستهلاكية

كما وجه رئيس الجامعة أعضاء مجلس الجامعة بضرورة متابعة ترشيد الإنفاق وترشيد الطباعة واستخدام الأحبار، وتقليل استهلاك الأوراق المستخدمة في المكاتبات الإدارية، بهدف تقليل الهدر في الموارد وخفض معدل استهلاك الأوراق والتكلفة المصاحبة لها.

وأشار رئيس الجامعة إلى ضرورة الزيادة في تفعيل البدائل والخدمات الإلكترونية والسياسات الرشيدة التي تخدم أهداف الجامعة الرئيسية والتي يتوقع من جميع منتسبي الجامعة من أعضاء هيئة التدريس والعاملين التكاتف للعمل بها، تحقيقاً لأقصى استفادة ممكنة ومواجهة أي تداعيات تمر بها البلاد، مؤكداً أن كل ما تملكه الجامعة من موارد هو مال عام وأنه ينبغي على الجميع الحفاظ عليه.

الحد من الطباعة واستهلاك الأوراق

وأكد رئيس الجامعة، أنه من الضروري الحد من الطباعة واستهلاك الأوراق يهدف إلى الحد من النفايات والحفاظ على البيئة ليكون جزءاً من ثقافة العاملين بالجامعة لتنعكس على سلوكهم الاستهلاكي وممارستهم الصديقة للبيئة في حياتهم بشكل عام وتعزيزاً لتنمية سلوك الرقابة الذاتية لدي العاملين بالجامعة وجزءاً من مكافحة الفساد الإداري.

موعد انعقاد الامتحانات بجامعة الوادي الجديد

وناقش مجلس الجامعة، موعد انعقاد الامتحانات العملية والنظرية بالكليات وتعيين عدد من المدرسين بكليات الجامعة المدرسين المساعدين الذين حصلوا علي درجة الدكتوراه، ومنح عدد من الدرجات العلمية الماجستير والدكتوراه في كليات الجامعة المختلفة، وكذلك منح درجات البكالوريوس والليسانس للطلاب الناجحين في دور نوفمبر 2023م.