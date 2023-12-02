شروط ومواعيد التحويل في الإعلان التكميلي لـ«سكن كل المصريين 3» بأسيوط

أعلن صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري بوزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، اليوم السبت، عن فتح باب التحويل إلى الإعلان التكميلي لسكن كل المصريين 3 بنظام التمويل العقاري، للحاجزين والمنطبق عليهم الشروط ممن هم خارج الوحدات المتوفرة حاليا لمنخفضي الدخل، ولم يقوموا بسحب جدية الحجز ولم يسبق لهم تخصيص وحدات في هذا الإعلان.

شروط ومواعيد التحويل

ومن شروط التحويل أن يكون المتقدم لم يقم بسحب جدية الحجز خلال الإعلان السابق ولم يسبق له تخصيص وحدات، وتتضمن الإعلان وحدات جاهزة للتسليم بنفس سعر الإعلان الأصلي، ووحدات أخرى يتم تسليمها خلال 36 شهرا بشروط وأسعار جديدة مدعومة بدعم نقدي بمبلغ 120 ألف جنيه، بمساحات تصل إلى 90 مترا، وتبدأ مواعيد التحويل خلال الفترة من الأحد 3 ديسمبر حتى الخميس 4 يناير 2024.

وحدات محافظة أسيوط

وفي محافظة أسيوط يضم الإعلان التكميلي التحويل من مناطق مركز الغنايم ومركز أسيوط، إلى مدينة أسيوط الجديدة بشروط وأسعار جديدة والتسليم خلال 36 شهرا بسعر 500 ألف جنيه وقابلة للزيادة كحد أقصى 15٪؜.