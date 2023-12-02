سفير مصر ببروكسل: المرأة تشارك بقوة في الانتخابات الرئاسية بالخارج

كشف السفير بدر عبد العاطي، سفير مصر ببروكسل، تفاصيل سير العملية الانتخابية في اليوم الثاني لانتخابات رئاسة الجمهورية، للجالية المصرية في الخارج.

مشاركة المرأة في الانتخابات الرئاسية

وقال عبد العاطي، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى ببرنامج «صالة التحرير» على قناة صدى البلد، إنّ المرأة تشارك بقوة في الانتخابات الرئاسية المصرية ضمن الجالية المصرية في الخارج، موجهًا الشكر لوزارة الخارجية والهيئة الوطنية للانتخابات؛ لتوفير التسهيلات في العملية الانتخابية.

وتابع أنه لا وجه للمقارنة بين الحضور اليوم وأمس الجمعة، مشيرًا إلى أن الأعداد فاقت من حضروا للتصويت بالأمس.

وأكّد السفير، أن هناك مصريين حضروا من بلجيكا ومناطق على بعد 250 كيلومترًا للمشاركة في الانتخابات.

وأردف أن مختلف الفئات العمرية حرصوا على المشاركة في الانتخابات، لاسيما الشباب بأعداد كبيرة، مشيرًا إلى وجود وسائل إعلام لمتابعة العملية الانتخابية.

شروط التصويت في الانتخابات بالخارج

وأوضح سفير مصر ببروكسل، أن المطلوب من الناخبين هو أن يكون جواز السفر ساريًا، أو بطاقة الرقم القومي حتى لو انتهت صلاحيتها.

وأوضح أنه لا توجد مشاكل فنية وقُضِي على ما ظهر منها فيما يتعلق بالتابلت وعدم التعرف على بعض بطاقات الرقم القومي، موضحًا أن الموعد الرسمي لغلق صناديق الانتخابات في التاسعة مساءً، ولكن لا مانع من مد الوقت، حال وجود ناخبين داخل اللجان لم يدلوا بأصواتهم.