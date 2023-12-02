سفير مصر بكوت ديفوار: تزايد أعداد الناخبين في اليوم الثاني رغم بُعد المسافة

وجّه شريف الطاهر، سفير مصر في كوت ديفوار، الشكر لفريق الدعم في الهيئة الوطنية للانتخابات، على مساهمته- إلى حد بعيد- في تيسير العملية الانتخابية.

اللجنة الانتخابية فتحت أبوابها منذ حدود الساعة 9 صباحًا

وأضاف الطاهر، خلال مؤتمر صحفي عبر الفيديو كونفرانس عقدته الهيئة الوطنية للانتخابات، أن اللجنة الانتخابية فتحت أبوابها منذ حدود الساعة 9 صباحًا، وشهدت العملية الانتخابية أمس إقبالًا لا بأس به من المواطنين المصريين في كوت ديفوار، خاصة أن يوم الجمعة يوم عمل في الدولة، إلا أن هناك حرصًا من المواطنين على الإدلاء بأصواتهم، وزادت الأعداد في الفترة المسائية.

وأشار الطاهر إلى أن اليوم الثاني من العملية الانتخابية استقبلت اللجنة أعدادا أكبر بكثير من أمس، خاصة أن العديد من المواطنين جاؤوا من مدن أخرى، والعملية الانتخابية تسير بيسر والهيئة الوطنية للانتخابات تحل المعوقات كلها على مدار الساعة.