تحذير عاجل من «الصحة» للمواطنين: اذهبوا للطبيب فورا عند فقدان الوزن والشهية

وجّهت وزارة الصحة والسكان رسالة عاجلة للمواطنين للحفاظ على صحته، قائلة إنّ على المواطن الذهاب إلى أقرب مستشفى على الفور حال ملاحظة فقدان الوزن المفاجئ والشهية.

وأكد أنّه لا بد من الاتصال بالطبيب المختص أو الذهاب إلى أقرب مستشفى، لأنّ ذلك يدل على الإصابة بعدد من الأمراض منها التليف الكبدي.

الاكتشاف المبكر يساهم في رفع معدلات الشفاء

وتابعت وزارة الصحة والسكان، بأنّه عند إهمال هذه الأعراض يكون العلاج صعب للغاية إذ تفاقمت الإصابة، وعند الاكتشاف المبكر يساهم ذلك في رفع نسب الشفاء لأكثر من 90%، مشددة على أهمية الاشتراك فس حملة 100 يوم صحة، والتي توفر الكشف المبكر عن الاعتلال الكلوي.

تفاصيل حملة 100 يوم صحة

وقالت وزارة الصحة والسكان، إنّ حملة 100 يوم صحة تعمل على مدار اليوم داخل الوحدات الصحية والعيادات المتنقلة، وكذلك في المؤسسات والنوادي الصحية، ويتضمن الكشف على الفئات العمرية المختلفة من كبار السن والأطفال والسيدات، لافتة إلى أنّ رحلة الكشف والعلاج مجانية ولا يتحمل المواطن أي أعباء مالية.

وطالبت الصحة المواطنين بضرورة الاتصال بالخط الساخن لوزارة الصحة 105 للرد على كل التساؤلات والاستفسارات المختلفة، والاطلاع على أقرب وحدة صحية خاصة بالمواطن في محيط سكنه للاستفادة التامة من الخدمات التي تقدمها مبادرة 100 يوم صحة، خاصة أنّ موعد انتهائها اقترب.