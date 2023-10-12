كيف ظهر أحمد رزق بعد فقدان الوزن؟.. فاجأ جمهوره  

فاجىء الفنان أحد رزق جمهوره بظهوره بجسم نحيف، الأمر الذي لاقى إعجابًا كبيرا من محبيه، وأصبح الجميع يرغب في معرفة السر وراء خسارته الوزن.

أحمد رزق بعد فقدان الوزن يكشف سر رشاقته

خسارة كبيرة في الوزن حققها نجم الكوميديا الشهير أحمد رزق، الذي طل على جمهوره في بداية ظهوره بوزن ممتلىء، ليفاجئ جمهوره بخسارة الكثير من الوزن، ليتسائل الكثيرون عن سر خسارته لهذا الوزن، وهل اتبع نظاما غذائيا معينا، جعلت شكله يختلف كليًا أم لا.

وفجر النجم مفاجأة في تصريحات ببرنامج «8 الصبح» المذاع على فضائية دي ام سي: «ماعملتش عملية كل اللي حاولت اعمله اني اتبع نظام صحي بقدر الإمكان، أنا معملتش عملية أنا مشيت على نظام صحي، قدرت من خلاله اتجاوز مشكلة صحية اتعرضتلها بسبب السكر، وكانت النتيجة إني بخس، فلما بدأت أخس لقيت إن صحتي أفضل وشكلي أفضل وبقدر أعمل حاجات كتير وبقيت ألعب مع أولادي».

وتابع «رزق»: «وصل الأمر معي انه لو أكلت زي زمان بقيت اشعر بتعب، وفي النهاية أقدر أقول الموضوع سهل مش صعب، لأن الواحد لو اتعود على طريقة أكل معينة هتلاقي الموضوع سهل جدًا».