عاصفة ثلجية تحبس الألمان داخل منازلهم.. ماذا يحدث في الشارع؟ (فيديو)

تجتاح موجة من الطقس القارس شديد البرودة مناطق واسعة في أنحاء أوروبا، مع بداية الأسبوع الجاري، مما أدى إلى تأثر رحلات السفر، نتيجة العاصفة الشتوية، التي تجتاح جنوب ألمانيا، وأجزاءً من النمسا وسويسرا، بحسب ما ذكرته صحيفة «ذا صن» البريطانية، والتي سلطت الضوء على لقطات من العاصفة الثلجية، التي ضربت جنوب ألمانيا.

الثلوج تغطي جنوب ألمانيا

وتسببت الثلوج المتساقطة في مدن بجنوب ألمانيا إلى إصابة حركة النقل الجوي وخطوط السكك الحديدية بالشلل، خاصةً في ولاية «بافاريا» جنوب ألمانيا، مما أدى إلى تقطع السبل بآلاف المسافرين، وبعضهم على متن قطارات.

وبعد الإعلان في البداية عن وقف الحركة الجوية حتى ظهر يوم السبت، أعلن مطار ميونيخ في وقت لاحق، أنه سيتم إلغاء الرحلات الجوية حتى الساعة السادسة صباح غد الأحد، بعد تساقط أكثر من 40 سم من الثلوج خلال الليل.

تأثر حركات الطيران

وبحسب الصحيفة البريطانية، أعلنت مطارات أخرى في المنطقة عن تأخيرات وإلغاءات مرتبطة بسوء حالة الطقس، وقالت إحدى شركات السكك الحديدية إن أجزاء مختلفة من خطوطها في جميع أنحاء البلاد مغلقة بسبب العاصفة.

ومن جانبها، قالت هيئة الأرصاد الجوية الألمانية إن أكثر من 40 سنتمتراً من الثلوج تساقطت في ميونيخ خلال ليل الجمعة السبت، ودعت السلطات المحلية السكان إلى البقاء في منازلهم حفاظاً على سلامتهم.

كما نصحت شرطة المدينة بتجنب التنقل غير الضروري، وعدم استخدام السيارة إلا للضرورة القصوى، بسبب تساقط الثلوج بكثافة استثنائية، فيما أدّت الأحوال الجوية إلى تعطيل حركة السكك الحديدية على نطاق واسع.

تأجيل مباراة بالدوري الألماني

وأدى تساقط الثلوج إلى تأجيل مباراة بايرن ميونيخ وضيفه أونيون برلين، التي كانت مقرّرة السبت في المرحلة 13 من الدوري الألماني لكرة القدم، إذ كتب بايرن في موقعه الرسمي: «يشكّل تساقط الثلوج من سقف ملعب أليانز أرينا خطراً لا يُحصى على المتفرجين، مخاطر السلامة والوضع المروري حتمت الالغاء».