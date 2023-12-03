أفضل 5 سيارات مستعملة في مصر.. «لو عايز تشتري عربية اقتصادية»

يبحث العديد من المواطنين، عن أسعار السيارات المستعملة في مصر، إذ تعد خيارًا مثاليًا لمن يبحثون عن توفير المال وتجنب التكاليف العالية المرتبطة بشراء سيارة جديدة، وتختلف أسعار المستعمل بحسب الموديل والنوع وسنة الصنع.

وترصد «الوطن» خلال السطور التالية، مواصفات وأسعار أفضل 5 سيارات مستعملة بأقل من 190 ألف جنيه، وفقًا لآخر تحديثات أسعار سوق السيارات المستعملة، التي جاءت كالتالي:

أفضل 5 سيارات مستعملة في مصر

- سيارة دايو نوبيرا موديل 2005 مستعملة، عداد 180 ألف كيلومتر، لون أسود، ناقل حركة مانيوال، بها تكيف، وتأتي هذه السيارة بسعر 185 ألف جنيه.

- سيارة أبيزا موديل 1993 مستعملة، موتور 1400 سي سي، عداد 285 ألف كيلومتر، لون أزرق، ناقل حركة مانيوال، بها تكييف ونوافذ كهربائية أمامية، وتأتي بسعر 140 ألف جنيه.

- سيارة شيفرولية لانوس موديل 2009 مستعملة، عداد 190 ألف كيلومتر، لون أبيض، ناقل حركة مانيوال، بها تكييف ونوافذ كهربائية أمامية وخلفية، وتأتي بسعر 167 ألف جنيه.

سيارة اسبرانزا 516

- سيارة بي واي دي f3، موديل 2013 مستعملة، عداد 120 ألف كيلومتر، لون أبيض، ناقل حركة مانيوال، بها تكييف ونوافذ كهربائية أمامية وخلفية، بسعر 180 ألف جنيه.

- سيارة اسبرانزا 516 موديل 2009 مستعملة، موتور1600 سي سي، عداد 330 ألف كيلومتر، لون أبيض، ناقل حركة أوتوماتيك، بها تكييف، بسعر 160 ألف جنيه.