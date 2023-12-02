الخارجية الأمريكية تنشر تفاصيل لقاء الرئيس السيسي وكاميلا هاريس

نشر الموقع الرسمي لوزارة الخارجية الأمريكية، قبل قليل، تفاصيل اللقاء الذي جمع الرئيس عبدالفتاح السيسي، ونائبة الرئيس الأمريكي، كاميلا هاريس، على هامش المؤتمر الثامن والعشرين للأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ (COP28)، المنعقد حالياً في دبي بدولة الإمارات العربية المتحدة.

وبحسب ما نشره الموقع الرسمي للخارجية الأمريكية، فقد حرصت هاريس على توجيه الشكر للرئيس السيسي، على جهوده لضمان التوصل إلى صفقة بين إسرائيل والفصائل الفلسطينية، أتاحت هدنة إنسانية لوقف القتال، وأسفرت عن إطلاق سراح أكثر من 100 من المحتجزين، بمن فيهم أمريكيون، وزيادة تدفق المساعدات الإنسانية إلى غزة بشكل كبير، قبل أن يتم خرق الهدنة.

كاميلا هاريس تشكر الرئيس السيسي

كما شكرت نائبة الرئيس كاميلا هاريس الرئيس السيسي على تقديم المساعدة في إجلاء المواطنين الأمريكيين من غزة، وشددت على أن الولايات المتحدة ستبقى ملتزمة بالسعي إلى إطلاق سراح كافة المحتجزين، بالتعاون مع الشركاء الإقليميين، وأعربت عن دعمها المستمر لفترات توقف طويلة في القتال لإخراج المحتجزين وإدخال المساعدات.

وأعادت كامالا هاريس التأكيد على أن الولايات المتحدة لن تسمح بالترحيل القسري للفلسطينيين من غزة أو الضفة الغربية، أو بحصار غزة، أو إعادة رسم حدود القطاع تحت أي ظرف من الظروف.

أفق سياسي واضح للشعب الفلسطيني

وناقشت نائبة الرئيس الأمريكي الأفكار الخاصة بالتخطيط لمرحلة ما بعد الصراع في غزة، بما في ذلك جهود إعادة الإعمار والأمن والحكم، وأكدت أن هذه الجهود لا يمكن أن تنجح إلا إذا تمت متابعتها في سياق أفق سياسي واضح للشعب الفلسطيني، لإقامة دولة خاصة به تقودها سلطة فلسطينية متجددة، وتحظى بدعم كبير من المجتمع الدولي ودول المنطقة.