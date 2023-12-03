خطة «زراعة الدقهلية» لمواجهة التغيرات المناخية.. التوسع في إنشاء الصوب

شهد العالم مؤخرا تغيرات في المناخ، مما أثر إنتاجية المحاصيل الزراعية، خاصة في ظل تغير نسب الرطوبة ومعدلات سقوط الأمطار، وزيادة الاحتباس الحراري، وغيرها من الظواهر الجوية.

يقول المهندس أحمد كمال، مدير إدارة البساتين بالدقهلية لـ«الوطن»، إن التغيرات المناخية تؤثر على المحاصيل الزراعية، من خلال فقدان الأراضي الخصبة الصالحة للزراعة، وزيادة الأمراض والحشرات والآفات، والتي تؤثر على المحاصيل الزراعية.

إطلاق مبادرة 100 مليون شجرة

وذكر «كمال»، أنه لمواجهة هذه التغيرات المناخية تم إطلاق مبادرة لزراعة 100 مليون شجرة، حيث حصلت محافظة الدقهلية على 300 ألف منها، من أجل توسعة الرقعة الخضراء وزيادة المسطحات الخضراء للحفاظ على الأكسجين في الهواء ومجابهة ملوثات البيئة.

وأشار مدير إدارة البساتين إلى ضرورة الحد من انبعاث الغازات للحد من الاحتباس الحراري واستخدام وسائل بديلة مثل الاستفادة من الشمس والرياح، ولابد من التعايش مع التغيرات المناخية لأن هذا أمر واقع مثل تغيير مواعيد الزراعة حتى يلائم الظروف الجوية الجديدة تطوير نظام الري لمواجهة نقص المياه، مثل ما قام به الرئيس السيسي الري بالتنقيط، إضافة إلى إنشاء الصوب الزراعية وزراعة الخضروات والفواكه في مواعيد غير مواعيدها الأساسية،وأصبحت موجودة طوال السنة بتعليمات من رئيس الجمهورية وتعتبر الدقهلية الأولى في ترخيص الصوب وتوفر كذلك 40% من استهلاك المياه.