«زراعة الدقهلية»: سعر قنطار القطن اليوم 13 ألف جنيه

قال الدكتور طارق صلاح سالم، وكيل وزارة الزراعة بالدقهلية، إن سعر قنطار القطن «جيزة 95 طويل التيلة» اليوم 13350 جنيها، وهذا رقم كبير بالنسبة للسنوات السابقة، وذلك نتيجة تطور كبير في الزراعة حدث في الفترة الأخيرة، وأصبحت المحافظة من المناطق الرائدة زراعيا.

أجود أنواع القطن

وتابع وكيل وزارة الزراعة بالدقهلية، في تصريح لـ«الوطن» أن قطن المحافظة يعد من أجود وأفضل أنواع القطن، لافتًا إلى أنه تم زيادة المساحة المنزرعة في القطن التي بلغت 42 ألف و652 فدانا، وهو أمر مبشر، والسبب يعود لمنظومة تسويق القطن التي تساهم فيها 3 وزارات هي: «قطاع الأعمال والصناعة والاستثمار».

27 حلقة تجميع

وتابع «سالم»: بجانب منظومة تسويق القطن التي شكلتها الوزارات الثلاث، هناك وجود 27 حلقة على مستوى محافظة الدقهلية التي ساهمت في تسهيل جمع القطن وتسويقه بشكل منظم مما حقق عائد كبير للفلاح وتحسين تجارة الأقطان، وتحقيق الشفافية في تحديد سعر قنطار القطن بالدقهلية.