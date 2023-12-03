محافظ مطروح: تجهيز 235 لجنة استعدادا للانتخابات الرئاسية 2024

أعلن محافظ مطروح اللواء خالد شعيب، تجهيز جميع المراكز الانتخابية واللجان الفرعية على مستوى مراكز ومدن محافظة مطروح الثمانية، في الحمام، والعلمين، والضبعة ومرسى مطروح، والنجيلة، وسيدي براني، والسلوم، وسيوة، والمرور عليها من خلال رؤساء المراكز ومتابعتها، قبل أيام من بدء عملية التصويت في الانتخابات الرئاسية 2024 داخل محافظات مصر.

تجهيز اللجان الانتخابية بمطروح

وقال محافظ مطروح، في تصريح خاص لـ«الوطن»، إنه جرى على مدار الأيام الماضية، تكثيف الجهود في تجهيز اللجان الانتخابية، واستعداد المحافظة لبدء انتخابات الرئاسة 2024 التي سيجري عملية الاقتراع والتصويت بها في أيام 10 و11 و 12 ديسمبر.

وأضاف أنّ لجان الانتخابات الرئاسية، عبارة عن 149 مركزا انتخابيا، داخلها 200 لجنة فرعية في نطاق المراكز والمدن بالمحافظة، بخلاف 19 مركزا انتخابيا جرى تجهيزها للوافدين بواقع 35 لجنة إنتخابية، ليبلغ إجمالي عدد اللجان الانتخابية 235 لجنة فرعية بالمحافظة.

عدد الناخبين في محافظة مطروح

وأشار محافظ مطروح إلى أنّ عدد الناخبين علي مستوى المحافظة 342 ألفًا و186 ناخبًا مقيدين في الكشوف الانتخابية ممن لهم حق التصويت في الانتخابات الرئاسية.