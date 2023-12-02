»مستقبل وطن» بالدقهلية ينظم مبادرة «اعرف مكان لجنتك الانتخابية»

نظم حزب مستقبل وطن في الدقهلية، مبادرة باسم «اعرف مكان لجنتك الانتخابية» مجانا عن طريق إرسال رسالة وهي الرقم القومي الخاصة بالمواطن إلى رقم «واتس اب» الخاص بالحزب لمعرفة مكان اللجنة الانتخابية الخاصة بالمواطن.

إنشاء مبادرة اعرف مكان لجنتك الانتخابية بالمجان بالدقهلية

قال عصام رشاد، أمين شرق المنصورة بحزب مستقبل وطن، في تصريح لـ«الوطن»، إن الحزب يعمل على قدم وساق من أجل الاستعداد للانتخابات الرئاسية القادمة 2024، وكلنا ندعم المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي قلبا وقالبا من أجل مصلحة الشعب ومصلحة الوطن ونحاول جاهدين تقديم يد العون والمساعدة للمواطنين من أجل الوصول إلى مقراتهم الانتخابية ولجانهم بدون أي صعوبات أو معوقات وقمنا بإنشاء مبادرة «اعرف مكان لجنتك الانتخابية» وبالمجان دون أي تكاليف أو مصاريف.

تخصيص رقم لمعرفة مكان اللجان الانتخابية بالدقهلية

وتابع أمين شرق المنصورة بحزب مستقبل وطن بالدقهلية، من أجل تفعيل هذه المبادرة جرى تخصيص رقم «واتس اب» وهو 01004484380 نستقبل عليه رسائل المواطنين وهذا الرقم الوحيد ولا يوجد غيره ونحن غير مسؤولين عن أرقام أخرى أو مختلفة والإجراءات في منتهى السهولة يقوم المواطن بإرسال الرقم القومي خاصته على هذا الرقم المذكور وسيتم الرد عليه فورا عن مكان لجنته الانتخابية دون أي مقابل ومجانا.