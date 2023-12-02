رئيس مجلس الإدارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

مصطفى عمار

»مستقبل وطن» بالدقهلية ينظم مبادرة «اعرف مكان لجنتك الانتخابية»

كتب:

ريهام مصطفى
11:17 م | السبت 02 ديسمبر 2023
مبادرة اعرف مكان لجنتك الانتخابية بالدقهلية

مبادرة اعرف مكان لجنتك الانتخابية بالدقهلية

نظم حزب مستقبل وطن في الدقهلية، مبادرة باسم «اعرف مكان لجنتك الانتخابية» مجانا عن طريق إرسال رسالة وهي الرقم القومي الخاصة بالمواطن إلى رقم «واتس اب» الخاص بالحزب لمعرفة مكان اللجنة الانتخابية الخاصة بالمواطن.

إنشاء مبادرة اعرف مكان لجنتك الانتخابية بالمجان بالدقهلية 

قال عصام رشاد، أمين شرق المنصورة بحزب مستقبل وطن، في تصريح لـ«الوطن»، إن الحزب يعمل على قدم وساق من أجل الاستعداد للانتخابات الرئاسية القادمة 2024، وكلنا ندعم المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي قلبا وقالبا من أجل مصلحة الشعب ومصلحة الوطن ونحاول جاهدين تقديم يد العون والمساعدة للمواطنين من أجل الوصول إلى مقراتهم الانتخابية ولجانهم بدون أي صعوبات أو معوقات وقمنا بإنشاء مبادرة «اعرف مكان لجنتك الانتخابية» وبالمجان دون أي تكاليف أو مصاريف.

تخصيص رقم لمعرفة مكان اللجان الانتخابية بالدقهلية

وتابع أمين شرق المنصورة بحزب مستقبل وطن بالدقهلية، من أجل تفعيل هذه المبادرة جرى تخصيص رقم «واتس اب» وهو 01004484380 نستقبل عليه رسائل المواطنين وهذا الرقم الوحيد ولا يوجد غيره ونحن غير مسؤولين عن أرقام أخرى أو مختلفة والإجراءات في منتهى السهولة يقوم المواطن بإرسال الرقم القومي خاصته على هذا الرقم المذكور وسيتم الرد عليه فورا عن مكان لجنته الانتخابية دون أي مقابل ومجانا.

اقرأ المزيد:

بالأعلام ولافتات دعم السيسي.. إقبال المصريين على اللجان الانتخابية بكندا (صور)

«حملة السيسي» تبرز إقبال المصريين بأيرلندا ونيجيريا على اللجان الانتخابية (صور)

«حملة السيسي» تبرز توافد المصريين على اللجان الانتخابية بسويسرا (صور)

ضوابط راحة رؤساء اللجان الانتخابية في الخارج.. وفقا للتوقيت المحلي لكل دولة

إقبال المصريين في فرنسا على اللجان الانتخابية للإدلاء بصوتهم (صور)
بقلم ريهام مصطفى