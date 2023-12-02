الآلاف يشاركون في اللقاء الحواري لتعزيز المشاركة السياسية بالشرقية

انطلقت فعاليات اللقاء الحواري لتعزيز المشاركة السياسية بالانتخابات الرئاسية القادمة بمركز شباب أبو حماد الذي ينفذ من خلال الاتحاد العام لمراكز شباب مصر بالتعاون مع مديرية الشباب والرياضة بمحافظة الشرقية، تحت رعاية الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة والدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية وتوجيهات الدكتور محمود عبد العظيم وكيل الوزارة، الدكتور ماجد العزازي رئيس الاتحاد العام لمراكز شباب مصر بحضور اللواء إسماعيل الفار ممثلا عن وزير الشباب والرياضة وعدد من نواب الشعب بحضور أكثر من 7 آلاف مواطن.

نقل الدكتور ماجد العزازي رئيس الاتحاد العام لمراكز شباب تحيات الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب للحضور، والشباب المشاركين من محافظات «الإسماعيلية - القليوبية-الغربية - المنوفية»، كما قدم الشكر والتقدير لمديرية الشباب والرياضة والدكتور محمود عبد العظيم وكيل الوزارة علي المجهود المبذول في تنظيم الحدث الشبابي الأكبر.

المشاركة رد للجميل

وأوضح أن المشاركة بالانتخابات الرئاسية تأتي بمثابة رد الجميل لما تم بذله خلال الفترة الحالية، وخاصة شريحة الشباب التي تعد هي الأكبر بين شرائح المجتمع المصري مسؤولية تجاه المشاركة الاستحقاق الرئاسي القادم لظهور العملية الانتخابية بالشكل اللائق أمام دول العالم، ودعا المواطنين إلى المشاركة يوم 10، و11، و12 وحرصهم على تأدية مسؤوليتهم الوطنية أمام العالم.

حث الشباب على المشاركة في الانتخابات الرئاسية

ووجه الدكتور كمال درويش رئيس اللجنة العلمية بوزارة الشباب والرياضة الحضور للمشاركة في العملية الانتخابية الذي يعكس مدى الوعي لديهم حيث يضرب الشعب المصري أروع الأمثلة عندما يشعر بنداء الوطن في أصعب اللحظات، لافتا إلى أن المرحلة الحالية تشهد طفرة نوعية في العديد من المجالات، وإقامة المشروعات الكبرى بالبنية التحتية.