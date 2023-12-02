«تضامن الدقهلية» تنظم برنامج تدريبي للتربية الأسرية الإيجابية

أعلن الدكتور وائل عبد العزيز، وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بالدقهلية، عن تعاون مديرية التضامن الاجتماعي، مع المعهد العالي للخدمة الاجتماعية بالمنصورة، اليوم السبت، في تنظيم البرنامج التدريبي «التربية الأسرية الإيجابية»، لطلاب المعهد العالي.

تدشين البرنامج التدريبي للتربية الأسرية الإيجابية بالدقهلية

وأكدت مديرية التضامن الاجتماعي بالدقهلية، في بيان لها، أنه جرى تنظيم البرنامج بإشراف الدكتور وائل عبد العزيز، وكيل الوزارة، والدكتور رضا سلامة هليل، عميد المعهد، والدكتورة آمال زكي، مستشار وزير التضامن الاجتماعي، وفي إطار تنفيذ برنامج وعي للتنميه المجتمعية بمحافظة الدقهلية.

وأكد الدكتور وائل عبد العزيز، حضوره تدشين البرنامج التدريبي التربية الإيجابية، الذي يهدف إلى تدريب متطوعين من طلاب المعهد العالي للخدمة الاجتماعية، خلال 3 أسابيع، مقسمة على 6 دورات تدريبية، بمعدل 3 أيام لكل دورة.

وأشار «عبد العزيز» إلى تبنى وزارة التضامن الاجتماعي، مفاهيم التربية الأسرية الإيجابية، ضمن حزمة التدخلات الخاصة ببرامج الحماية الاجتماعية، وتنمية الطفولة المبكرة.