«تضامن الدقهلية»: فرش وتجهيز 12 شقة لخريجي دار الأيتام

كشف الدكتور وائل عبد العزيز وكيل وزارة التضامن بالدقهلية، عن قيام المديرية بالانتهاء من تجهيز وفرش عدد 12 شقة بمساكن بني عبيد والصلاحات بالدقهلية، من أجل تقديمها لصالح خريجي دور الرعاية بالدقهلية.

تجهيز 12 شقة لخريجي دار الرعاية بالدقهلية

وأوضح«عبد العزيز» في بيان له تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية بتخصيص وحدات سكنية لفاقدي الرعاية الوالدية من أبناء دور الأيتام، وهو مشروع قائم بين وزارة التضامن الاجتماعي، وصندوق الإسكان الاجتماعي.

وأوضح أنه جري اليوم تحت إشراف مديرية التضامن الاحتماعي تسليم فرش كامل لعدد 12 شقة سكنيه، إذ يجري تسليم أبناء دور الأيتام الشقق السكنية المخصصة لهم كاملة الأثاث بالمجان على أن تكون بنظام حق الانتفاع حتى الجيل الأول من الأبناء، للعيش بها.

شرط استلام الشقة من قبل أبناء دار الأيتام بالدقهلية

وأضاف أن جري تجهيز الشقق وفرشها لخريجي دار الأيتام، وقامت وزارة التضامن الاجتماعي، بوضع شرط ضروري لأبناء دار الأيتام وهو حظر بيع الشقة السكنية أو إيجارها، إذ تجري بنظام حق الانتفاع إلي الجيل الأول من الأبناء فقط.