بدء اختبارات المتخلفين عن مسابقة «الأزهر» بكفر الشيخ اليوم

حدّدت إدارة شؤون القرآن الكريم بمنطقة كفر الشيخ الأزهرية، اليوم الأحد، 3 ديسمبر ‏‏2023، موعدًا لمن تخلف عن أداء الاختبارات من طلاب المعاهد الثانوية على ‏مستوى منطقة كفر الشيخ الأزهرية، بمسابقة فضيلة الإمام الأكبر السنوية لحفظ القرآن الكريم، ‏والتي تُقام فعالياتها بقاعات معهد كفر الشيخ الثانوي بنين.‏

3115 إجمالي عدد المتقدمين للمسابقة

ويبلغ إجمالي عدد المتقدمين للمسابقة 3115 شخصاً، تم توزيعهم على 12 يوماً، ويُشرف على تقييمهم مجموعة متميزة من موجهي ومُعلمي شؤون القرآن الكريم بالمنطقة.

وتُقام فعاليات المسابقة بقاعات معهد كفر الشيخ الثانوي بنين، المجاور للمنطقة، حيث تُجرى المسابقة بنظام التوثيق والتسجيل فيديو صوت وصورة لضمان كل صور النزاهة والشفافية وإعطاء كل ذي حقٍ حقه، وذلك من خلال الاستعانة بمجموعة متميزة من مُعلمي الحاسب الآلي بمعاهد المنطقة.

معلومات عن مسابقة فضيلة الإمام الأكبر السنوية لحفظ القرآن الكريم

جدير بالذكر، أنّ مسابقة فضيلة الإمام الأكبر السنوية لحفظ القرآن الكريم هي مسابقة قرآنية سنوية برعاية فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، حيث يُشارك فيها طلاب المعاهد الأزهرية، وطلاب مكاتب التحفيظ الخاضعة لإشراف الأزهر، وطلاب الرواق الأزهري، وتُشرف الإدارة العامة لشؤون القرآن الكريم بقطاع المعاهد الأزهرية على تنفيذها.