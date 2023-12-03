«مروة» تصنع الحلي والإكسسورات بأقل التكاليف.. مشروع مربح بـ200 جنيه

تهوى صناعة المشغولات اليدوية التي تعلمتها منذ سنوات، فامتهنتها لتكون بابا رزق لها، إذ بدأت مروة التعلم بهدف فتح مشروع خاص بها حتى تطور الأمر في أقل من أسبوع وتمكنت من تعلم كل شيء عن المشغولات اليدوية؛ لتبدأ بعمل إكسسوارات وحلي وغيرها من أجلها في البداية.

وتروي مروة جمال، ابنة الدقهلية، لـ«الوطن»، أنّها بدأت تفكر في البيع بعد أن تمكنت من إخراج منتجات بجودة عالية نالت إعجاب المحيطين بها، وبدأ البعض في الشراء منها، وقامت بالبيع بالتتابع حتى تزايد الربح معها.

بأقل التكاليف بداية مشروع جديد

وتقول مروة إنّها لم تكن تتوقع في البداية أن يصبح الأمر مربح إلا بعد أن خاضت التجربة، وقررت أن تتوسع في مشروعها لتقوم بعمل صفحة خاصة على مواقع التواصل الاجتماعي.

وتؤكد أن منتجاتها نالت إعجاب الكثير من المتواجدين علي مواقع التواصل الاجتماعي: «بدأت بـ200 جنيه واتعلمت والموضوع كبر، وبقيت بخرج ربح منها حتي تطور الأمر والربح كبر».

وتنصح مروه الكثير من الفتيات من أجل ضرورة الاعتماد علي أنفسهم من خلال شراء ابسط المكونات بمبلغ يصل لـ100 جنيه أو 200 جنيه، من أجل عمل مشروعها الخاص: «ابدأي واشتغلي واعملي مشروعك الخاص، والمشغولات اليدوية كثيرة في مختلف التخصصات في منها الكروشيه والمكرمية والحلي والاكسسوارات».