دورة لتعليم المشغولات اليدوية بمركز شباب كبريت المفارق بالسويس

نفذ إدارة تنمية النسء بمديرية الشباب والرياضة بمحافظة السويس مركز شباب كبريت المفارق دورة لتعليم المشغولات اليدوية للفتيات والسيدات، ذلك في اطار تنفيذ رؤية وزارة الشباب والرياضة، وتفعيل تمكين المرأة في المجتمع، لتصبح عضوا اكثر فاعليه في كافة نواحي الحياة.

وأوضح عادل الشيمي، وكيل وزارة الشباب والرياضة بمحافظة السويس، لـ«الوطن»، أن مديرية الشباب والرياضة بمحافظة السويس، تتبنى فكر دعم للحرف اليدوية والتراثية للفتيات والسيدات كجزء من الهوية الثقافية والشخصية المصرية، ونشر ثقافة العمل الحر واستثمار الطاقات والمهارات لرفع كفاءة الفتيات لإنشاء مشاريع صغيرة، في اطار التنفيذ الفعلي لفكر وزارة الشباب والرياضة أن مراكز الشباب ليست لممارسة الرياضة فقط وانما لها دور اجتماعي مهم في نشر ثقافة العمل والابتكار.

المشغولات اليدوية مشروعات صغيرة برأس مال بسيط

وأشار وكيل وزارة الشباب والرياضة، بمحافظة السويس، إلى أن الاهتمام بتعليم الفتاة والمرأة وإكسابها مهن ذات طابع يدوي حرف مفيدة ممكن أن يتحول تعليم مثل هذه الحرف اليدوية، إلى مشروعات صغيرة مفيدة من الجانب الاقتصادي، وذلك يأتي ضمن أولويات الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، وتوجيهات اللواء عبد المجيد صقر، محافظ السويس، لافتا إلى أن دورات المشغولات اليدوية تكون مفيدة سواء للفتاة أو للأسرة.