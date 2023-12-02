محلل سياسي فلسطيني: الإدارة الأمريكية أعطت الضوء الأخضر لانهيار الهدنة بغزة

قال الدكتور أيمن الرقب المحلل السياسي الفلسطيني،، إنَّ من أعطى الضوء الأخضر لعدم تماسك الهدنة وانهيارها هي الإدارة الأمريكية، لافتاً إلى أنه حتى الساعات الأخيرة من إنهاء الهدنة كانت الأمور تسير بشكل جيد واتصالات مصرية قطرية على أعلى مستوى ومشاورات مع الجانب الأمريكي ليلة إطلاق سراح المجموعة الأخيرة وفقاً للاتفاق الأول ورفض الاحتلال ذلك.

«الرقب»: القاهرة والدوحة تحاولان تجديد الأمل في إحياء الهدنة

وأضاف «الرقب»، خلال مداخلة هاتفية عبر برنامج «كلمة أخيرة»، للإعلامية لميس الحديدي، والمُذاع على شاشة قناة «ON»، أنَّ «القاهرة والدوحة تحاولان تجديد الأمل في إحياء الهدنة بفتح اتصالات ليس مع الموساد بل الشاباك، وكل ذلك سيصب في النهاية في الإطار السياسي الرسمي».

الاحتلال يضغط على المقاومة لتحسين شروط المفاوضات

وتابع المحلل السياسي الفلسطيني: «الاحتلال يريد الضغط على المقاومة لتحسين شروط المفاوضات بشكل أساسي في ملف الأسرى والجميع يدرك أنه في حال الانتهاء من ملف الأسرى سيمارس الاحتلال وحشية مطلقة ضد الشعب الفلسطيني».

وأوضح أنَّ تحذيرات جيش الاحتلال لسكان الجنوب بإزاحه الكتل السكنية تجاه خان يونس وتجاه الحدود في رفح، هو للضغط على كافة الأطراف.