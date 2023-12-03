إصلاح وتأمين أعمدة الإنارة في بورسعيد استعدادا للانتخابات الرئاسية

شهدت أحياء بورسعيد حملات مكبرة لتركيب كشافات الليد وصيانة أعمدة الإضاءة العامة بمحيط المقار الانتخابية استعدادا لانتخابات الرئاسة التي تشهدها البلاد في 10 ديسمبر الجاري.

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تأمين أعمدة الإنارة بمحيط المقار الانتخابية

وأعلنت لمياء الجيار، رئيس حي المناخ بمحافظة بورسعيد، أنها وجهت تعليماتها لفريق العمل الميداني لإدارة الكهرباء بالحي اليوم، بمواصلة أعمال الصيانة وإصلاح الأعطال وتأمين أعمدة الإنارة العامة بمحيط عدد من المقار الانتخابية استعدادا لانتخابات الرئاسة، ومنها مدرسة التنيس الابتدائية بنطاق الحي، حيث تم تركيب كشافات ليد للأعمدة بجانب الأعمال الأخرى.

وأوضحت رئيس حي المناخ أن ذلك يأتي ضمن خطة الحي بالمرور الدوري للتأكد من تأمين أعمدة الإنارة العامة بكل مناطق وشوارع الحي على مدار العام حتى لا يمثل خطورة على حياة المواطنين، وفي إطار خطة الصيانة الشاملة لأعمدة الإضاءة وولاعات التغذية وإصلاح الأعطال بنطاق الحي.

النظافة العامة في محيط اللجان

من جانب آخر أكدت سمر الموافي رئيس حي الضواحي ببورسعيد استمرار أعمال رفع كفاءة النظافة العامة داخل وحول محيط مقار لجان «الانتخابات الرئاسية» بحي الضواحي، حيث تواصلت اليوم أعمال رفع كفاءة النظافة العامة داخل وحول محيط مقار لجان «الانتخابات الرئاسية» بحي الضواحي.

وصرحت رئيس حي الضواحي أن المعدات التابعة للحي وعمال إدارة تحسين البيئة بالحي كثفوا أعمال النظافة العامة ورفع وإزالة تجمعات القمامة وإزالة مخلفات تقليم الأشجار داخل وحول محيط مقار لجان مدارس مجمع علي سليمان التعليمي، ومعهد القابوطي الأزهري وأحد الابتدائية وجمال عبدالناصر الإعدادية بنات، واليرموك الابتدائية ومدرسة الشهيد كريم العايق والسلام التجارية، وذلك في إطار استعدادات الحي لتجهيز مقار اللجان الانتخابية استعدادا لإجراء الانتخابات الرئاسية المقبلة والمزمع عقدها في الفترة من 10 إلى 12 ديسمبر المقبل.

كما أنهى عمال إدارة الحدائق أعمال إزالة الهيش والحشائش وتقليم الأشجار داخل عدد من مقار اللجان انتخابات الرئاسة فيما واصلت إدارتي الصيانة والكهرباء بالحي إصلاح وصيانة دورات المياه وأعمدة الإنارة العامة داخل وحول محيط اللجان الـ8 الواقعة داخل نطاق الحي.

وأكدت رئيس حي الضواحي على تقديم كل الدعم اللوجيستي لللجان الانتخابية قبل وأثناء عملية الانتخاب حتى تخرج بصورة حضارية ومشرفة، مشيرة إلى أنه سيتم الإشراف على استكمال تجهيز كل اللجان الانتخابية وتطبيق كل الإجراءات اللازمة لتخرج الانتخابات بصورة حضارية ومشرفة.